مواطن: الرئيس السيسي الأصلح لإدارة البلاد واستكمال بناء الجمهورية الجديدة (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

ورصد "الدستور" آراء ومطالب المواطنين من الرئيس الجديد.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

ويقول أحد المواطنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأصلح لقيادة تلك المرحلة في المشروعات القومية، وعلى مدار السنوات الماضية فقد حقق طفرة في مختلف القطاعات والمجالات والمشروعات القومية التي أحدثت نقلة حقيقة في الدولة المصرية.

وأضاف أن أهم المشروعات القومية التي أنجزها الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قطاع الطرق والكباري والخطوط الجديدة في مترو الأنفاق والتي وفرت كثيرا من الوقت والجهد علي المواطنين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.