الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القضاء يغرّم شركة مشروعات سياحية بـ 76140 دولارًا لصالح الدولة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، من الحصول على حكم في الدعوى رقم 193 لسنة 2019 مدني كلي شرم الشيخ المقامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة مشروعات سياحية المالكة لقرية الفراعنة ريف والصادر فيها الحكم بجلسة 26 فبراير 2022 بإلزامه بالتعويض البيئي بمبلغ 76140 دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى تمام السداد.

وتنفيذًا للحكم المشار اليه قام ممثل الشركة الصادر ضدها الحكم بسداد مبلغ ٢٥٠٦٤٧٧ جنيها «اثنان مليون وخمسمائة وستة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيه» وهو ما يعادل بالدولار الأمريكي مبلغ ٨٠٩٦٢،٢ ( ثمانون ألف وتسعمائة واثنان وستون دولار واثنان سنت) بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٣.

ترجع وقائع النزاع أنه أقامت الهيئة نيابة عن رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بصفته الدعوى المشار إليها أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية مأمورية شرم الشيخ الكلية الدائرة الأولى ضد الشركة المشار إليها بصفتها المالكة لقرية الفراعنة ريف بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي بصفته مبلغ ٧٦١٤٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية تعويضًا عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة المتمثلة في قيام الشركة المذكورة بأعمال خرسانية وأعمال ردم بالمنطقة الشاطئية المواجهة للقرية والتي ثبتت بموجب المخالفة البيئية المقيدة برقم ٨٠٩٥ لسنة ٢٠١٢ جنح شرم الشيخ التي قضي فيها بجلسة ١٤/ ٥/ ٢٠١٦ حضوريا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.

وأقامت الهيئة الدعوى المشار إليها بطلب التعويض عما أصاب المدعي بصفته من أضرار من جراء ذلك الفعل وقد أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٢ بالمنطوق سالف البيان بناءًا على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات بالتعويض المشار إليه، وقد قام المدعي عليه بتنفيذ الحكم على النحو السالف ذكره.

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