ختام دورة تدريبية لأعضاء هيئة قضايا الدولة على الانتخابات

اختتمت الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب والتي عقدت بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري في الزمالك؛ لتعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة، إن ذلك يأتي إدراكا من المستشار مسعد الفخراني، رئيس قضايا الدولة لأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني لأعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين.

403990036_330174056399715_1326505464764783848_n 404164780_330174043066383_951994833241345458_n 404251670_330174026399718_3257828108878417982_n 404280721_330174113066376_4301033459951283086_n 404387141_330174066399714_6252725902706087223_n 404394131_330174086399712_5365961904561372239_n 404394926_330174076399713_791333553903688014_n 404404722_330174116399709_5611450923522174762_n 404516851_330174093066378_2912704253052405430_n

والدورة التدريبية مكونة من 4 أيام كانت بدايتها السبت الماضي للمجموعة الأولى، وتعقد لمجموعتين آخريين يومي الخميس والسبت القادمين، وحضر من الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة ومن هيئة قضايا الدولة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة المستشار هاني محمد علي، رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب والمستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة.