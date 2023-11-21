الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ختام دورة تدريبية لأعضاء هيئة قضايا الدولة على الانتخابات

دورة تدريبية لأعضاء
دورة تدريبية لأعضاء هيئة قضايا الدولة على الانتخابات

اختتمت الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب والتي عقدت بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري في الزمالك؛ لتعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة، إن ذلك يأتي إدراكا من المستشار مسعد الفخراني، رئيس قضايا الدولة لأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني لأعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين.

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والدورة التدريبية مكونة من 4 أيام كانت بدايتها السبت الماضي للمجموعة الأولى، وتعقد لمجموعتين آخريين يومي الخميس والسبت القادمين، وحضر من الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة ومن هيئة قضايا الدولة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة المستشار هاني محمد علي، رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب والمستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة.

ختام الدورة التدريبية الهيئة الوطنية للانتخابات مركز الدراسات القضائية مستشارى قضايا الدولة نادي مستشاري قضايا الدولة النهري المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

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