حبس المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسيدة زينب 4 أيام

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، الأربعاء، بحبس المتهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب التحريات حول الواقعة.

تبين من التحقيقات أن عاملا بمكتب شحن يحمل جنسية أجنبية يزاول نشاطا غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.