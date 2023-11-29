الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 6 أشهر لصيدلي لاتهامه بالاتجار في الترامادول بإمبابة

حبس صيدلى
حبس صيدلى

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة صيدلي بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في الترامادول بإمبابة.

وأحالت النيابة المتهم "أحمد. ش" صيدلي 27 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف، بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5898 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة.

بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، المتهم محرزًا 17 قرصا "ترامادول" وقد عزا قصده الاتجار، وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن الشرائط كانت لأقراص من الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة الجيزة صيدلى الحبس الاتجار مخدر الترامادول إمبابة

مواد متعلقة

الحبس 6 أشهر لزوج مذيعة شهيرة بسبب عضة كلب

الأكثر قراءة

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

دفتر حجوزات وملابس.. ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

كريفوى حر.. مَن هو الرجل الذى أطلقت حماس سراحه ولماذا؟

انخفاض في الرؤية.. "الأرصاد" تعلن عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس