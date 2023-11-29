الحبس 6 أشهر لصيدلي لاتهامه بالاتجار في الترامادول بإمبابة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة صيدلي بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في الترامادول بإمبابة.

وأحالت النيابة المتهم "أحمد. ش" صيدلي 27 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف، بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5898 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة.

بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، المتهم محرزًا 17 قرصا "ترامادول" وقد عزا قصده الاتجار، وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن الشرائط كانت لأقراص من الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.