خوسيه سييرا يؤكد تلقيه عرضًا لتدريب الزمالك

كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، عن موقفه بشأن تدريب فريق الزمالك، أو منتخب بلاده، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع سييرا، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

كما ارتبط اسم خوسيه لويس سييرا بتولى منصب المدير الفني للمنتخب التشيلي بعد رحيل الأرجنتيني إدواردو بيريزو.

ولا يرتبط سييرا بعقد مع أي نادٍ في الوقت الحالي، منذ رحيله عن تدريب الوحدة السعودي، في يونيو الماضي.

وأكد المدرب التشيلي أنه يمتلك عرضًا من الزمالك الذي قدم عرضًا رسميًا للتعاقد معه، مشيرًا إلى أن هناك محادثات بالفعل معه.

وقال سييرا في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: "لدىّ فرصة في الزمالك، لكن رحيلي ليس صحيحًا. إنهم فريق كبير جدًا في إفريقيا وبطل دوري أبطال إفريقيا عدة مرات".

وأضاف: "إنه فريق كبير ومهم في مصر، لكنني لم أقرر بعد ما سأفعله من الآن وحتى يناير، لن أتخذ أي قرار بشأن الأمر".

وأشار سييرا إلى إمكانية احتمالية تدريب منتخب تشيلي، حيث قال: "بالنسبة لي، فإن ذكر اسمي في المنتخب الوطني، سواء كان صحيحًا أو كاذبًا، هو مصدر فخر. إذا راجعت أحدث المدربين، فجميعهم أجانب، لذا فإن ظهور اسمي هو فخر".

وقال "لن أغلق نفسي أمام أي احتمال ابتداء من يناير للتدريب في تشيلي أو في الخارج. كل شيء سيعتمد على المكان والظروف والثقة التي لديهم للمراهنة على عملي".

وسبق لخوسيه لويس سييرا، أن تولى تدريب فريق اتحاد جدة السعودي (في ولايتين)، من 2016 إلى 2018، وفي عام 2019.

كما تولى سييرا تدريب فريق شباب الأهلي الإماراتي، والطائي والوحدة السعوديين، إلى جانب ناديي بالستينو وكولو كولو في تشيلي.