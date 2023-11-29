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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شروط التقديم على وظيفة محامي في شركة مياه القاهرة

وظائف خالية بشركة
وظائف خالية بشركة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، عن حاجتها لوظيفة محام من 2023/12/16 حتى 2023/12/31 طبقا للإعلانات المرفقة. 

إعلان شركة مياه القاهرة للتوظيف

وجاء الإعلان كالتالي: اعلان توظيف رقم (٤) لسنه ٢٠٢٢  

أولا المطلوب 

أن يكون السن المؤهل للوظيفة المطلوبة  لا يزيد عن ٣٠  وحاصل على ليسانس حقوق او الشريعة والقانون من احدى كليات ويكون تقدير ه العام جيد على الاقل بإحدى الكليات المصرية. 

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن يكون المتقدم للإعلان مقيدا بنقابة المحامين.  
 

شروط التقديم في الوظيفة

_ ان يكون المتقدم مقيم بـ القاهرة 

_ ان يكون المتقدم ادى الخدمة العسكريه او اعفى منها بالنسبه للذكور فقط.
_  يتم اثبات الاقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء- مياه غاز)  
_ ان يجتاز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التى تحددها الشركة 

_ ان يجتاز الاختبارات الطبيه التى تحددها الشركة
_ ان يكون المتقدم مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين 
_ لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات 

 يتم تقديم الطلبات على موقع الشركه الاكترونى (www.gcwc.com.eg) او عبر  
الرابط https•.//gcwc.com.eg/NewHirng/JobAppIication 

اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٦  حتى الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولم يتم الالتفات لاى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

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الأزراق المطلوبة 

_ ارفاق  2 صورة من شهادة الميلاد  

_ شهاده المؤهل الدراسى 

_ الموقف من التجنيد 

_ صوره بطاقة الرقم  القومى سارية 

_ ايصال المرافق

 _ صحيفه الحاله الجنائية

_  صوره شخصية 

ويتم ارفاق صوره كارنيه النقابة او شهادة القيد بالنقابة 

وأشارت شركة المياه إلى أنه يتم متابعه الاعلان عن مواعيد واماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة 

وأوضحت شركة المياه، أن الوظائف المطلوبة هدفها التطوير من شركة المياه. 

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