وظائف بالخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، عن فتح باب التقديم لذوي الاحتياجات الخاصة في محطات الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة، القطار الكهربائي الخفيف، مؤًكدة أنها ترعى التنوع والشمولية وأن الاختلاف يجلعها أقوى، وتحرص على إتاحة الفرصة لكل من يشارك في نجاحها ويسعى للتميز.

وأضافت الشركة، أنها تواصل حملتها لاستقبال المزيد من ذوي الهمم للعمل في محطات الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة "القطار الكهربائي الخفيف".

مزايا العمل

وأكدت الشركة، أن مكان عمل متنوع وشامل فهي ملتزمة بتعزيز مكان العمل حيث تتاح للجميع فرصة النجاح، وأنها تسعى للحصول على طلبات التوظيف من الأفراد الموهوبين ذوي الهمم المتحمسين للمشاركة في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة القطار الكهربائي الخفيف.

وشددت على المتقدمين بطلب توظيف أن يكونوا حاملين لشهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ولكن يفضل مستوي تعليم أعلى، مؤكدًة أن فرص التوظيف متساوية، فهي تقدر إسهامات كل فرد بغض النظر عن قدراته، وهذا جزء من التزامها ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ونوهت الشركة، إلى أن محطات الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) مجهزة لاستقبال ذوي الهمم بكل ما يلزم، بما في ذلك المنحدرات والمصاعد، لضمان تجربة سلسة للأشخاص ذوي الهمم.