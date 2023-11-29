الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات جيرة السبب.. تحقيقات النيابة فى تمزيق جسد شاب بالبساتين

جريدة الدستور

تباشر نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة وفاة شخص تعدى عليه في مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة.

مناظرة جثة المتوفي

جاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثالث من العمر به طعنات متفرقة بالجسم، ما أسفر عن تهتك بأجهزة الجسم الحيوية، ما أسفر عن الوفاة.

بداية الواقعة 

نشبت مشاجرة بين عدد من الأهالي بسبب خلافات الجيرة نتجت عنها إصابة شاب فى البساتين، تم نقل الجثة إلى المستشفى وتوفى بداخلها بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة قررت حبس متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وطلب التحريات حول الواقعة.

نيابة البساتين الجزئية واقعة مشاجرة خلافات حول الجيرة مناظرة جثة المتوفي

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