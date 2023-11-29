حماس: لم نطلق سراح أى من الإسرائيليين الرجال المحتجزين عدا "روسى الأصل"

قال الدكتور موسى أبومرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنه لم يتم إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال المحجوزين في غزة عدا روني كريفوي الروسي الأصل، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، صرحت "حماس" بأنه سيتم الإفراج عن محتجزين روس اليوم تقديرًا لموقف روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

روسيا تُرحب باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن ترحيب موسكو بالصفقة التي توصلت إليها إسرائيل مع حركة حماس، والتي تشمل هدنة إنسانية وتبادلًا للرهائن من الأطفال والنساء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "روسيا ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وهذا ما تدعو إليه روسيا منذ بداية تصعيد الصراع"، بحسب ما ذكرت لصحيفة "إزفيستيا".