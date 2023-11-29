الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من تراجع الاهتمام بحرب أوكرانيا

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من تراجع الاهتمام بحرب أوكرانيا ودعت إلى بذل جهود دولية إضافية من أجل إنشاء مظلة حماية من الشتاء في أوكرانيا.

جاءت هذه التصريحات لبيربوك في بروكسل اليوم الأربعاء على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي(ناتو) بحضور وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

الهجمات التي شنتها روسيا مؤخرا على البنية التحتية

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن الهجمات التي شنتها روسيا مؤخرا على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا هي أشد مما كانت عليه في أي وقت مضى في الحرب، وقالت إنه لهذا السبب يجب النظر في هذا بدقة والبحث عن كيفية إنشاء مظلة حماية شتوية.

وعلقت بيربوك على الهجمات الروسية الأخيرة قائلة إن من يقدم في فصل الشتاء وفي ظل درجات حرارة تقل عن الصفر على مهاجمة مرافق الإمداد بالكهرباء وتوزيعها، فإنه يراهن بذلك على عدم توافر الكهرباء اللازمة للإمداد بالمياه والإمداد بالتدفئة، وأردفت أن الهدف من هذا هو ترك الناس في الشتاء للتجمد حتى الموت بسبب توقف إمدادات المياه عن العمل.

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صواريخ باتريوت للدفاع الجوي ومولدات كهرباء

وقالت بيربوك إن من الأمثلة على ما أسهمت به ألمانيا من أجل حماية الأوكرانيين في الشتاء هو إمدادها بأنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي ومولدات كهرباء، لكنها شددت على ضرورة توسيع نطاق المشاركة "وأنا أدعو العالم مجددا إلى بذل كل ما يمكن من أجل مد هذه المظلة الشتوية من أجل أوكرانيا.

صيغة مجلس الناتو-أوكرانيا

يذكر أن هذه هي أول مشاورات يتم إجراؤها على مستوى وزراء الخارجية في صيغة مجلس الناتو-أوكرانيا؛ وهذا المجلس منوط إليه تمهيد السبيل أمام تعزيز التعاون بين الجانبين حتى يمكن لكييف الوفاء بالشروط الخاصة بالانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وكان هذا المجلس عقد أولى جلساته على مستوى الزعماء في يوليو الماضي خلال قمة الحلف في ليتوانيا، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك اجتماع على مستوى وزراء الدفاع فضلًا عن عدة لقاءات على مستوى سفراء الناتو.

مستقبل أوكرانيا سيكون في الاتحاد الأوروبي

وأضافت بيربوك أن مستقبل أوكرانيا سيكون في الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو، وقالت إن الهدف من هذا المجلس هو مرافقة أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الحلف الدفاعي وفي نفس الوقت خلق "محرك عمل حقيقي بالنسبة لأمن أوكرانيا"، وأوضحت أن هذا يعني بشكل محدد القيام بمعالجة مشتركة للإصلاحات اللازمة للقوات المسلحة الأوكرانية وتعديل معاييرها مشيرة إلى أن ألمانيا ستسهم لهذا الغرض بـ5ر11 مليون يورو إضافية في صندوق تمويل تابع للناتو.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أوكرانيا جهود دولية الهجمات روسيا

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