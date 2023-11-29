الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تحذر من استخدام أوكرانيا أسلحة بيولوجية بعد فشل "هجومها المضاد"

أسلحة بيولوجية
أسلحة بيولوجية

حذر قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف، من أن تلجأ القوات الأوكرانية إلى استخدام أسلحة بيولوجية بسبب فشل "هجومها المضاد".

وقال كيريلوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه نظرًا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية بشكل عام فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية، مشيرًا إلى أنه قد يكون ذلك تلوث متعمد لمصادر المياه بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة.

وأضاف "أن الدليل غير المباشر على ذلك هو اكتشاف عدد كبير من السلالات المنقولة من المجموعات الأمريكية للمزارع الحرارية في المناطق المحررة، فضلًا عن الوسائط البيولوجية المجمدة لزراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية".

وأشار قائد الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إلى أنه خلال العملية العسكرية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانية لتسميم المنتجات الغذائية؛ مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا.

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