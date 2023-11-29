الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الليلة.. ماذا يفعل مانشستر يونايتد أمام جلطة سراي في عقر داره؟

مباراة جلطة سراي
مباراة جلطة سراي ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

مواجهة هامة ومرتقبة سيخوضها مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم، عندما يواجه مضيفه جلطة سراي التركي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (علي سامي ين)، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

ويطمح فريق "الشياطين الحمر" لحصد الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي، بينما يأمل الفريق التركي، في اقتناص النقاط الثلاث، من أجل تعزيز فرصه في بلوغ الدور المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد، ذيل المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، خلف جلطة سراي، الذي حل في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن كوبنهاجن الدانماركي، صاحب المركز الثاني.

فماذا حقق مانشستر يونايتد عندما يلتقي جلطة سراي في عقر داره بأسطنبول في دوري أبطال أوروبا؟

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وجلطة سراي، يشهد تكافا كبيرًا في النتائج، حيث حقق الفريق الإنجليزي الفوز في مباراتين ومثلهما للفريق التركي، بينما كان التعادل سيد الموقف في ثلاث مواجهات.

ولم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على جلطة سراي في عقر داره خلال تاريخ مواجهات الفريقين، حيث حقق الفريق التركي، الفوز في مواجهة وحيدة بينما تعادل الفريقان في مرتين.

المواجهة الأبرز كانت عندما حل مانشستر يونايتد ضيفًا على جلطة سراي بملعب (علي سامي ين) في أسطنبول، في إياب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا (1993-1994).

الدور الثاني أقيم بنظام مباراتي الذهاب والإياب، حيث تعادل الفريقان ذهابًا في أولد ترافورد بثلاثة أهداف لكل منهما، ليصبح مانشستر يونايتد مطالبًا بالفوز في لقاء الإياب.

وفي الإياب، تمكن جلطة سراي من اقتناص التعادل السلبي من مانشستر يونايتد في مباراة سيطرت عليها أجواء حماسية من جانب مشجعي الفريق التركي.

كما تعرض النجم الفرنسي إريك كانتونا، لاعب مانشستر يونايتد، للطرد في الدقيقة 90، اعتراضًا منه على حكم المباراة، الذي سمح للفريق التركي بإضاعة الوقت.

كما التقي الفريقان مجددًا في اسطنبول، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 1994-1995.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي موسم 2012-2013، حل مانشستر يونايتد، ضيفًا على جلطة سراي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحسم الفريق التركي المباراة لصالحه بنتيجة هدف دون رد سجله بوراك يلماظ. 

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