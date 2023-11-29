الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات التقييم الكشفي المركزي للفرق الكشفية بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، نائبًا عن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات التقييم الكشفي المركزي للفرق الكشفية بمدرستي مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين ومدرسة العبور 1 الابتدائية في حي الشروق بحضور رئيس وأعضاء لجنة التقييم الوزارية الموفدة من الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة ومحمد رمضان موجه عام التربية الرياضية وموجهي المادة.

_ لجنة التقييم المركزي

ونقل جاتو تحيات وتقدير وكيل الوزارة لرئيس وأعضاء لجنة التقييم الوزارية متابعًا العروض الكشفية  الجميلة التي قدمها كشافة وادي ماجد ع بنين ومصطفي أمين هيبة الثانوية بنين وبراعم العبور 1 الابتدائية.

وأشاد وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح بالتدريب الجيد والجهد المبذول من توجيه عام التربية الرياضية موجهين ومعلمين  وإدارة المدرستين مقدمًا الشكر والتقدير لهم عرفانا بحسن الإستقبال والإعداد المتميز والتجهيز الجيد للتقييم والتي توجت بإشادة لجنة التقييم المركزي بالعرض المتميز الذي قدمته فرق الكشافة والبراعم.

_ استعدادات الفرق المسرحية الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة للتقييم الوزاري المركزي

وفى سياق آخر، كان قد تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، استعدادات الفرق المسرحية الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة للتقييم الوزاري المركزي،  بالقاعة الكبرى في مكتبة مصر العامة، بحضور أسامة المرسي، مدير عام المكتبة، وهدى إبراهيم، مدير عام الشؤون التنفيذية، وسلوى لطفي، موجه عام التربية المسرحية، وسامح الواعي الموجه الأول.

_ العروض المسرحية المتميزة

وتابع وكيل تعليم مطروح العروض المسرحية المتميزة التي تألق في تقديمها فريق مدرسة الروضة الخاصة وفريق مجمع الرويني الابتدائي ١، والتي تناولت بطولات أبناء فلسطين، حيث أظهروا خلالها تضحيات أبناء قطاع غزة، كذلك تابع جانبا من الإلقاء الشعري للمواهب الطلابية ببعض مدارس مطروح.

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"تعليم مطروح" تتابع استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري

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