محافظ الجيزة يوافق على إنشاء بعض المهن بمدارس التعليم الفني

وافق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن إنشاء بعض المهن بمدارس التعليم الفني، وذلك نظرًا للاحتياج إلى فتح مهن جديدة للتوسع في نظام التعليم والتدريب بمدارس التعليم الفني بالجيزة وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وشملت موافقة محافظ الجيزة، على إضافة مهنة "فني التجارة الحديثة" بمدرسة الأهرام الثانوية التجارية للتأسيس العسكري التابعة لإدارة الهرم التعليمية والمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحي السادس التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية، وإضافة مهنة " مساعد فني إداري " بمدرسة الجيزة الثانوية التجارية المشتركة للتأسيس العسكري التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وأشار محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفني من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج وتطوير المناهج وأساليب التدريس التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.