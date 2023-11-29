بعد فقده صدارة الدوري.. هل انتهى عصر توهج «كولر» فى القلعة الحمراء؟

من جديد قدم الأهلي مع مديره الفني السويسري مارسيل كولر، أداء غير مرضي لجماهير الأحمر بعد التعادل السلبي أمام سموحة في دوري نايل.

الأحمر تعادل للمرة الثانية في مسابقة الدوري بعد التعادل الجولة الماضية أمام الجونة، ليفقد صدارة الترتيب لصالح بيراميدز ولديه مباراة مؤجلة.

وتواصلات علامات الاستفاهم حول المدرب الذي حقق جميع البطولات مع الأحمر الموسم الماضي، وطريقة تعامله مع الفريق هذا الموسم.

أسئلة وأجوبة يحتاجها جماهير الأهلي حول اداء الفريق وذلك قبل أسابيع قليلة من المشاركة في مونديال الأندية.

استبعادات أم مشاكل مع اللاعبين

تسائل الجميع عن سبب استبعاد كريم الدبيس الظهير الأيسر الذي تألق في لقاء ميدياما وطالبت الجماهير بإعطاءه الفرصة أساسيًا مع إراحة معلول لكن الجميع تفاجئ من استبعاده أمام سموحة.

ولم يكشف الأهلي عن سبب استبعاده بعد كما استبعد بيرسي تاو جناح الفريق بعد أن شارك أمام الفريق الغاني منذ أيام لكن كولر كشف إنه مصاب.

لكن هل بالفعل اللاعب مصاب بعد أن خرجت أقاويل بأن هناك خلاف نشب بينه وبين السويسري بسبب عدم التدرب بعد لقاء ميدياما.

وظلت الأسئلة بدون إجابات حول مصير التونسي كريستو الذي يستبعد كل مباراة دون إعطاءه فرصة والرد إنه يحتاج خبرات كيف وأنت طالبت ببقاءه وعدم رحيله في يناير.

هنا الشك بدأ في كيفية تعامل كولر مع الأمور داخل النادي الأهلي.

هل انتهى عصر كولر مع الأهلي؟

ربما كانت واحدة من أسباب هدوءه وثقته هو عدم التعليق كثيرًا على التحكيم في البطولات لكننا بدأنا نرى السويسري يتحدث هنا وهناك.

فنيًا لا نرى الأهلي على أكمل وجه، هل بالفعل انتهى المدرب السويسري تكتيكيًا وأصبح كتاب مفتوح للخصوم؟.

هل التوتر تسلسل إلى المدرب السويسري؟

تداول رواد التواصل الاجتماعي لقطة غريبة من نوعها بعدما اعترض أحد الجماهير على كولر بسبب تأخره في التغييرات أثناء لقاء سموحة، الأمر الذي دفع السويسري التوجه له أثناء سير اللقاء ولومه.

هنا بدأ الشك في أن التوتر الذي ينتاب الجماهير قد تسلسل للمدير الفني ذاته وأصبح خائف من فقدان منصبه في أي وقت.

كولر قد يسلك طريق موسيماني الذي حقق كل شيء وتشبع ثم طلب الرحيل وذلك بدافع الضغط والحصول على راحة عائلية لكنها قد تكون بسبب الضغوطات.