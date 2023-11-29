وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة دمياط الجديدة

تفقد اليوم "علي عبد الرؤوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وتفقد اليوم الـربعاء، مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد.

كما اطمأن "وكيل الوزارة" إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، مشيدًا بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.

وتبادل "وكيل الوزارة" الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وعلى جانب آخر، تفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية بمدرسة الشهيد عمر عبد العزيز الشافعي الإعدادية والتي تعمل فترة مسائية بمدرسة نصر المتبولي الابتدائيه للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية داخلها، وأوص الطلاب بالاجتهاد في الدراسة والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة المدرسية.

وتابع وكيل المديرية سير العملية التعليمية بالفصول، واستمع لشرح المعلمين للمناهج الدراسية والتأكد من مطابقة دفاتر الاعداد للخريطة الزمنية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي والثقافي مؤكدا على أهمية النشاط الاملائي المنقول والمنظور والاختباري لتلاميذ المرحلة الابتدائية وتحليل النتائج للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ووضع الخطط العلاجية المناسبة ومتابعة تنفيذها وفاعليتها.

كما تفقد "وكيل المديرية" حجرات الأنشطة التربوية مؤكدا علي تفعيل خطة الأنشطة بالمدارس وبث روح التعاون والعطاء والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية بين الطلاب.

كما تم التأكيد على كيفية تنفيذ يوم النشاط وحصص المشاهدة دون التأثير على خطة الدراسة

وخلال جولته اكد "جمعة" على تكثيف الإشراف اليومي وخاصة أثناء طابور الصباح ودخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليا