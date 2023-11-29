الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يستجيب لطلب مواطن بمدينة إهناسيا لتسهيل إجراءات ترخيص بناء

اللقاء
اللقاء

شهد اللقاء المفتوح  الذي  عقده الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، مناقشة طلبات تخص ملف تراخيص البناء، حيث تقدم أحد المواطنين بمدينة إهناسيا، يلتمس تسهيل إجراءات ترخيص قطع أرض مباني مملوكة له.

 

ناقش المحافظ رئيس الوحدة المحلية في هذا الشأن، والذي أفاد بأنه تم تقديم الاستيفاءات المطلوبة على المنظومة التي أوردتها كلية الهندسة بجامعة بني سويف، طبقًا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

 

أوضح مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، أن الاستيفاءات المطلوبة بخصوص ترخيص المواطن تم استيفاؤها عدد من المرات، مشيرًا إلى أنه قد توجد طلبات مماثلة يكون سبب البطء فيها الاستيفاءات المتكررة، والتي يتم الرد عليها أكثر من مرة.

وكلف محافظ بنى سويف، مدير التخطيط العمراني بإعداد خطاب لعميد كلية الهندسة بجامعة بني سويف، بخصوص هذا الطلب، لمعرفة أسباب تكرار الاستيفاءات لتسهيل الترخيص للمواطن، موجهًا بالتنسيق مع رؤساء المدن والإدارات الهندسية، لحصر طلبات التراخيص المماثلة  التي تشهد نفس المشكلة  للتنسيق مع الجامعة.

 

حضر اللقاء المفتوح ناصر سيف رئيس مركز ومدينة إهناسيا، ومها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة المهندسة حنان ياسين مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

 

بني سويف اهناسيا تعليم مفتوح ترخيص مواطن

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