الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مديرية العمل بأسوان تنظم ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة بين طلاب التعليم الأساسى

الندوات
الندوات

 نظمت مديرية العمل فى أسوان، ندويتين للتوعية والتثقيف بمدرستى الدكتور طه حسين بنين وعزيز إبراهيم بنات، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وغيرها من الجهات المختصة. 

جاء ذلك تحت رعاية حسن شحاته وزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

تفاصيل الندوات 

ومن جانبه أكد فوزى صابر مدير مديرية العمل فى أسوان، أن الندوتين استهدفت نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب وطالبات التعليم الأساسى، بالإضافة إلى رفع الوعى بالأساليب السليمة للتدخل الفورى وللتعامل الصحيح للمواجهة عند حدوث الكوارث والسيول وغيرها من الأزمات الطارئة. 

وأشار إلى أن أهداف الندويتين شملت أيضًا التعريف بآليات وخطوات تنفيذ خطة الإخلاء وغيرها من الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية البيئة المحيطة فى حالة حدوث أى حالات طارئة وذلك لتحقيق السيطرة المطلوبة والحفاظ على أمن وسلامة جميع الطلاب والمعلمين والإداريين وكافة المترددين على المدارس والمنشآت التعليمية. 

كما أوضح مدير مديرية العمل فى أسوان أن الندوتين شارك فيها كوكبة من المحاضرين المتميزين بمختلف المجالات الخاصة بالقضايا والموضوعات المعنية والمستهدفة. 

اجتماع محافظ أسوان مع موظفى وأعضاء إدارة المكتب الفنى

وفى سياق آخر كان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا مع موظفى وأعضاء إدارة المكتب الفنى وذلك بحضور أسماء برجاس مدير المكتب الفنى.

جاء ذلك فى إطار حرصه على الإطمئنان ومتابعة منظومة العمل الإدارى داخل المكاتب والإدارات بالديوان العام.

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على مناقشة آليات العمل والجهود المبذولة داخل الإدارة، بجانب بحث ودراسة الرؤى والمقترحات والأفكار اللازمة للتطوير وإجتياز العقبات للإرتقاء بمستويات الأداء.

وأكد على أهمية هذه الإدارة ودورها فى إعداد وتجهيز قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها بشكل دورى لتضم المعلومات الشاملة عن كافة الملفات والتحديات الخاصة بالمحافظة بمختلف قطاعات العمل ولا سيما فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، بالإضافة إلى دورها فى التعامل مع جميع المكاتبات الإدارية الواردة والصادرة بين المحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية.

ولفت إلى دور ذلك فى إتاحة الفرصة أمام المسئولين وعلى رأسهم المحافظ للتعامل السريع وإتخاذ القرارات والإجراءات السليمة واللازمة لحسن سير العمل وتحقيق الصالح العام مع دعم جهود التنمية بمختلف المجالات.

كما كلف اللواء أشرف عطية مدير المكتب الفنى بالتنسيق مع مدير الموارد البسرية بسرعة إعداد مذكرة تفصيلية عن أهم المطالب والإحتياجات اللازمة لدعم المكتب الفنى سواء على مستوى الأدوات والأجهزة الحديثة أو على مستوى الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة فى مختلف مجالات العمل لضمان تنفيذ المهام والتكليفات فى وقت قياسى وبالجودة المطلوبة.

الندوات
الندوات
الندوات
الندوات
الندوات
الندوات
ندوات توعية مديرية العمل في أسوان مديرية التربية والتعليم بأسوان طلاب مدارس

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