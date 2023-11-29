الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالصور مساعد وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون" بمحافظة القاهرة

جابني من الجولة
جابني من الجولة

 

تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، سير العمل بمشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، بمحافظة القاهرة، والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتى تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان بالمتابعة الدورية للمشروعات.

txt

آراء المواطنين فى تطوير منطقة سور مجرى العيون


ووجه الدكتور عبد الخالق إبراهيم، بضرورة الانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع بجودة عالية، وطبقا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن المشروع يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

بـ4 مليارات جنيه.. الدباح: تطوير سور مجرى العيون حوّله لمزار سياحى عالمى


منطقة سور مجرى العيون

 

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

 

يشار الي ان  الدكتور عاصم الجزار، على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ضرورة استكمال المشروعات الجارى تنفيذها، والحفاظ على معدلاتالإنجاز لتلك المشروعات، والانتهاء منها فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، من أجل استمرار ومواصلة جهود التنمية بالمدن الجديدة، وتوفيرالفرص الاستثمارية والخدمية بمختلف أنواعها.

 طالب خلال حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكيد على الإدارة الجيدة والمبتكرة، وحسن استغلالوإدارة الأصول والموارد الخاصة بكل مدينة، وتعظيم العوائد، وحسن استغلال الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات، وإتاحة الفرصة لهم، وتفعيلالرقابة الذاتية، ووضع أسس للإدارة الرشيدة، التى تعتمد على القواعد الواضحة والمحددة، ولا تعتمد على الإدارة الشخصية.

 

واستمع وزير الإسكان، إلى أسئلة واستفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ورد عليها، مؤكدًا على التواصل بشكل مستمر لدفع معدلاتالعمل والتنمية، وسرعة إنجاز الأعمال، داعيًا رؤساء الأجهزة لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى مدنهم، والحفاظ على المكتسبات الكبيرةوالنهضة القوية التى شهدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها خلال الفترة الماضية.

جابني من الجولة
جابني من الجولة
جابني من الجولة
جابني من الجولة
جابني من الجولة
جابني من الجولة
جابني من الجولة
جابني من الجولة
مساعد وزير الاسكان مجرى العيون وزير الإسكان الاسكان القاهرة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

مواد متعلقة

جهود الطيران لدعم أسطول الناقل الوطني "مصر للطيران" والطيران الشارتر

تجربة طوارئ: اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف فى صالة الوصول

شبورة مائية صباحًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء

رانيا المشاط: الاستثمار السياحى أحد أهم نماذج الاستثمارلزيادة إيرادات الدولة 

بعد زيادة 10% في حركة السياحة.. مؤشرات "إيجابية" للموسم الشتوي

وزير السياحة: نسعى للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028

إخطار لشركات السياحة بالاشتراطات الصحية وتطعيمات الحج والأمراض الممنوعة

وزير السياحة يفتتح منتدى الاستثمار فى التراث السياحى والثقافى

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

قبل إصداره رسميًا.. موقف منتخب مصر فى التصنيف الجديد لفيفا

رفضت الرجوع إليه فقتلها أمام زوجها في شبين الكوم.. وقرار من النيابة

الحكم على حمو بيكا فى قيادة سيارة دون رخصة وتغيير لونها

نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

خادمة المقطم سرقت مشغولات ذهبية من شقة.. والنيابة تحيلها للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس