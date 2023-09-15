بـ4 مليارات جنيه.. الدباح: تطوير سور مجرى العيون حوله لمزار سياحي عالمي

قال عاطف الدباح، المشرف العام على تطوير سور مجرى العيون، إنه تم تحويل سور مجرى العيون إلى مزار سياحي عالمي يشهد له الجميع، لافتًا إلى أن المكان كان متصلا بالنيل، وكانت المياه تدخل عن طريق المزراب ثم 6 سواقي لم يتبق منهم إلا ثلاث.

وأضاف “الدبّاح” خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" للإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية “الحياة”، أن برج المأخذ يرجع لعصر السلطان قنصوة الغوري كان مهمته توصيل المياه من فم الخليج إلى القلعة التي كانت مقر الحكم لفترة من فترات الدولة المملوكية والعثمانية، معقبًا: "المكان لو كان يتكلم كان قال كل مر سيمر ويأتي باليسر الذي يسر".

تكلفة تطوير سور مجرى العيون

وأوضح المشرف العام على تطوير سور مجرى العيون، أن تطوير المنطقة المحيطة لسور مجرى العيون تكلف 4 مليارات جنيهًا، لافتًا إلى أن فكرة تطوير المنطقة ليس منظور سياحي أو سكني فقط ولكن رفع كفاءة صناعة الجلود.

وبين "الدباح" أن خطة الدولة تهدف للترابط بين جميع المناطق السياحية في القاهرة التاريخية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك استفادة بالفندق الموجود في المنطقة وسيوفر عمالة للشباب، وأيضًا المزارات السياحية التي ستكون موجودة وسلسلة المطاعم التي ستكون متوفرة في المنطقة بالكامل التي ستعود بدخل وعائد على أهالي المنطقة، مؤكدًا أنه يوجد مرممون بالمجلس الأعلى للآثار على أعلى مستوى.