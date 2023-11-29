الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة: الانتهاء من تطوير مبنى عيادات المستشفى الجامعي قريبًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس إن تطوير المستشفى الجامعي من ناحية الإنشاءات والتجهيزات تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير منظومة الصحة في مصر، ولتتواكب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور، لمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، يرافقه الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية.

وكان في استقبال رئيس الجامعة - الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود حسن نائب مدير المستشفى التعليمي، والدكتور محمد عمرو مدير التخطيط الاستراتيجي.

تطوير مبنى العيادات الخارجية 

وأضاف "مندور" أن أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية تتضمن مبنى مكون من 5 أدوار، ويشتمل على 74 عيادة في مختلف التخصصات، و7 قاعات دراسية، وصيدلية، وقسم للأشعة، وقسم للتحاليل، واستراحة للأطباء والتمريض، وملحق به فراغات تكميلية وخدمية، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تطوير الدور الأرضي لمبنى العيادات الخارجية.

وأكد أن المستشفيات الجامعية تشهد تحول جذري، لتصبح قادرة على المنافسة داخل منظومة صحية جديدة، هدفها الأول تقديم خدمات صحية متميزة.

تفاصيل الأعمال الإنشائية 

من جهته، أشار الدكتور أحمد أنور، إلى قُرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية، لإضافة دور رابع لمبنى الأورام، إلى جانب توسعة مستشفى الأورام والطب النووي لخدمة مرضى الأورام، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لها، وتهميدًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمبادرة الرئاسية، فقد تم البدء في توسعة مستشفى الأورام والطب النووي، من خلال إضافة دور رابع وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيله بالكامل ليتطابق مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

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