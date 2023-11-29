الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لليافعين.. أحمد طوسون يستعد لطرح روايته الجديدة "209"

الكاتب أحمد طوسون
الكاتب أحمد طوسون

يستعد الكاتب أحمد طوسون، لطرح روايته الجديدة لليافعين بعنوان "209" في تعاون جديد مع دار صفصافة للنشر والتوزيع، لتصدر تزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين.

وكانت قد أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، 13 أكتوبر الماضي، عن الفائزين بجوائز كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة لعام 2023، والتي بلغت إجمالي المشاركات بها 1491 عملا ودراسة أدبية، وفاز من مصر 6 كتاب هم أشرف العشماوي ورشا عدلي ورامي رافت واحمد طوسون ومحمد زيدان ونهلة راحيل.

فاز الكاتب أحمد طوسون، من مصر، عن روايته "بائع المناديل" عن فئة رواية الفتيان، بجانب كل من الكاتب عبد المجيد زراقط، من لبنان، عن روايته "الرحلة العجيبة أبناء القمر"، والكاتب فريد الخمال، من المغرب، عن روايته "الحريش".

نبذة عن أحمد طوسون
أحمد طوسون؛ كاتب روائي وقاص مصري، ولد في 3 ديسمبر عام 1968 بمحافظة الفيوم، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1990، فازت روايته "أحلام السيد كتاب" عام 2013 بجائزة الدولة التشجيعية.

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1990، عضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو أمانة مؤتمر أدباء مصر، وشارك بالعديد من المؤتمرات والورش الأدبية، ونشرت أعماله بأغلب الصحف والمجلات الأدبية المصرية والعربية، وشغل منصب رئيس لجنة أبحاث مؤتمر “سؤال الهوية والإبداع في أدب الأطفال” عن هيئة قصور الثقافة بالفيوم في مارس عام 2009، وأمين عام مؤتمر “أدب الطفل بين التراث والحداثة” عن إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي في مايو عام 2014، وعمل منسقًا عامًا لورشة تدريبية لكتاب الطفل بمصر بعنوان (حقوق المواطنة للأطفال) بتنظيم ودعم من مؤسسة فريدريش نومان الألمانية في ديسمبر عام 2009.

لديه العديد من المؤلفات الروائية ومنها: “مراسم عزاء العائلة”، 2006، “تأملات رجل الغرفة”، 2011، و“رقة القتل”، 2015، "بيلسان" 2021، فضلا عن نتاجات أخرى وهي: “مجرد بيت قديم” (قصة قصيرة)، 1999، “شتاء قارس” (قصة قصيرة)، 2000، “عندما لا تموء القطط” (قصة قصيرة)، 2003، “حكاية خير البلاد” (قصة للأطفال)، 2003، “حكاية صاحب الغزلان” (قصة للأطفال)، 2006، “دجاجات زينب” (قصة للأطفال)، 2009، “أحلام السيد كتاب” (قصة للأطفال)، 2010، “فتاة البحر” (مجموعة قصصية)، 2011، “السلاحف يمكنها أن تطير” (قصة للأطفال)، 2013، “جهاد تذهب إلى المدرسة” (قصة للأطفال)، 2014، و“أنا البرلمان” (قصة للأطفال)، 2015، "قرن شطة ملكا" دار النسيم للنشر والتوزيع 2016، "أبي صائد الأقمار" كتاب قطر الندى- هيئة قصور الثقافة 2018، "من يعيد الدفء للمدينة؟" دار نهضة مصر 2019، "الشبح وجبلاية القرود" مكتبة الصفاء (أبوطبي) 2020، وغيرها.

الكاتب أحمد طوسون سفير دار صفصافة للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب كتارا للرواية العربية

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