الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية فى معظم المحافظات

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء تشهد استقرارًا تامًا في معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة للاعتدال في سرعات الرياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الطقس اليوم مشمسًا خلال فترات النهار على معظم المحافظات، ما يجعلنا نشعر بالأجواء الخريفية اللطيفة خلال فترة النهار في معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 32 درجة مئوية، وهذا يعتبر حول المعدلات الطبيعية، مفيدة بأن الأجواء يمكن وصفها بأنها معتدلة تمامًا على المحافظات الجنوبية "جنوب الصعيد وجنوب سيناء" خلال فترات النهار وفي فترة الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، يحدث انخفاضًا في درجات الحرارة بشكل كبير، ويكون الانخفاض ملموسًا ومحسوسًا في فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

ارصاد الأحوال الجوية الرياح طقس اليوم القاهرة الكبرى درجة الحرارة

مواد متعلقة

الصحة العالمية تكشف أعداد مرضى الأمراض المزمنة فى غزة

"الصحة العالمية": 500 ألف امرأة حامل وطفل فى غزة يحتاجون تدخلًا سريعًا

مصادر مصرية رفيعة المستوى: رئيس المخابرات العامة يشارك فى مباحثات قطر لاستمرار الهدنة

القاهرة الإخبارية: دخول 7 شاحنات محملة بالسولار وغاز الطهى لقطاع غزة

المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: نبذل كل ما فى وسعنا لاستئناف المفاوضات من أجل حل الدولتين

حماس عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهم: قائمة مقترحة للتفاوض

متحدث بلدية غزة: الهدنة فى القطاع كشفت حجم الدمار الكبير بالمدينة

بلينكن: اجتماع الناتو سيناقش الأزمة فى غزة والوضع بالشرق الأوسط

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفضت الرجوع إليه فقتلها أمام زوجها في شبين الكوم.. وقرار من النيابة

الحكم على حمو بيكا فى قيادة سيارة دون رخصة وتغيير لونها

نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

قبل إصداره رسميًا.. موقف منتخب مصر فى التصنيف الجديد لفيفا

سقطت من علو.. التحقيق في العثور على جثة فتاة في التبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس