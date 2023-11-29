الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية فى معظم المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء تشهد استقرارًا تامًا في معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة للاعتدال في سرعات الرياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الطقس اليوم مشمسًا خلال فترات النهار على معظم المحافظات، ما يجعلنا نشعر بالأجواء الخريفية اللطيفة خلال فترة النهار في معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 32 درجة مئوية، وهذا يعتبر حول المعدلات الطبيعية، مفيدة بأن الأجواء يمكن وصفها بأنها معتدلة تمامًا على المحافظات الجنوبية "جنوب الصعيد وجنوب سيناء" خلال فترات النهار وفي فترة الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، يحدث انخفاضًا في درجات الحرارة بشكل كبير، ويكون الانخفاض ملموسًا ومحسوسًا في فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.