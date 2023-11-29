الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

اعتقلت قوات  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 8 مواطنين من محافظة نابلس.

وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مخيم عسكر القديم، وهم: عيسى الزين، ويزن الزين، وزياد الزين، ومحمد أبوسالم، وأحمد أبوسالم، وعلي أبوسالم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عماد حسن بزاري، وأحمد حسن بزاري، بعد دهم منزلي ذويهما في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرى بورين ويتما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعلن استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

الهدنة بين حماس والحكومة الإسرائيلية

وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه عملوا "ليل نهار" للتوصل إلى اتفاقات بشأن تمديد الهدنة الإنسانية.

وقال: أطلعه مستشار الأمن الداخلي جيك ساليفان على حالة المفاوضات لتمديد فترة التوقف المؤقت، وسيواصل هو وفريقه للأمن القومي بأكمله معالجة هذه القضية في الأيام المقبلة مع تقدم العمل بشأن تمديد الاتفاق الأصلي والمزيد من تمديد فترة الهدنة المؤقتة.

وقال البيت الأبيض إن النهج الأمريكي الحالي تجاه إسرائيل لا يتضمن قيودًا على المساعدات العسكرية.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، حيث تم الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.

وزارة الخارجية القطرية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن أن حركة "حماس" أفرجت عن 69 أسيرًا إسرائيليًا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرًا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة الذي توصل إليه الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ودخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي.

وقد اندلعت الحرب الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل بعد هجوم أطلقته الحركة في السابع من أكتوبر، في عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 إسرائيليًا بينهم عسكريون.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء)، وإصابة نحو 36 ألفًا آخرين؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيًا، وإصابة نحو 3000 آخرين.

الإحتلال الإسرائيلي محافظة نابلس الهدنة حماس الحكومة الاسرائيلية

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