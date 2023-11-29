القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعلن استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

وخلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودي، بعد أن هددت باستهدافهم.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على شعبنا في قطاع غزة المحاصر وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.