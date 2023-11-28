الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلام لبنانى: سقوط قذيفة إسرائيلية على أطراف عيتا الشعب

سقوط قذيفة إسرائيلية
سقوط قذيفة إسرائيلية

أفاد إعلام لبناني بسقوط قذيفة أطلقها العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب، منطقة الراهب، وفقًا لفضائية “الغد” في نبأ عاجل.

استهداف الصحفيين اللبنانيين بقذائف إسرائيلية

وفي وقت سابق أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أنباء عن قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف عيتا الشعب جنوب لبنان، الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، إن بيروت تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على استهداف الصحفيين اللبنانيين بقذائف إسرائيلية أمس في بلدة يارون بالجنوب اللبناني.
وأضاف بوحبيب أن قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لموكب الصحفيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان.

سرائيل بلدة عيتا الشعب عيتا الشعب لبنان الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

مواد متعلقة

"شكرى" يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الوضع بالشرق الأوسط

شئون الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل لا يمكن أن تستمر فى الحرب بغزة دون مساعدة أمريكا

القاهرة الإخبارية: 8 مصابين من غزة يصلون إلى معبر رفح لنقلهم للمستشفيات المصرية

عشرات الفلسطينيين العالقين فى مصر يتدفقون على معبر رفح لدخول غزة

قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة طوباس وتحاصر المنازل

الاحتلال يدرج اسم عهد التميمى ضمن الأسرى المحتمل إطلاق سراحهم

استشهاد طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال فى رام الله

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الـ10 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم

الأكثر قراءة

شوبير يكشف أخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلي (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أشباح وخرائط وهمية وحشد عسكرى تاريخى.. ماذا حدث فى حرب غزة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

فورين بوليسي تكشف سبب رفض مصر الإشراف الأمني على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟