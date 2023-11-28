"شكرى" يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الوضع بالشرق الأوسط

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء إلى نيويورك، للمشاركة مع باقى أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة الدورية التي يعقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي قررت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن عقدها على المستوى الوزاري للتعامل مع تطورات الوضع في قطاع غزة.

الموقف العربى

وذلك بهدف استعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئوليته للدفع باتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على اعتماد مشروع القرار العربي/ الإسلامي الخاص بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف ومستدام.

كما ستدفع اللجنة خلال لقاءاتها في نيويورك بضرورة إحياء عملية السلام على أسس جادة ودون مماطلة، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية خلال فترة محددة، وبما يضمن تحقيق رؤية حل الدولتين وإرساء السلام الدائم في المنطقة.