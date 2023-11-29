الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من القذائف على ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان بقطاع غزة.

يأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحذية والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر، كما أصيب أيضا سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وخلال أيام الهدنة تمنع قوات الاحتلال 1،7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين بعد أن هددت باستهدافهم.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

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