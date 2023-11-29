الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: ارتفاع الاشتراكات التليفونية إلى 117.47 مليون مشترك بنهاية سبتمبر

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف المحمول والثابت إلى 117.47 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 108.21 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 9.26 مليون مشترك جديد سنويا.

 

مؤشرات قطاع الاتصالات

105.07 مليون عميل بالهاتف المحمول 

وأشار التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، الي أن عدد مشتركي الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 105.07 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 99.07 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة سنوية بلغت 6 مليون عميل بمعدل نمو سنوي 6.06% وشهري 0.06%، بعد أن سجل نحو 105.01 مليون مشترك خلال أغسطس السابق عليه.

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مؤشرات الهاتف المحمول

 

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت 98.26% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 94.29% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 3.97% وبتراجع شهري 0.08%، بعد أن سجلت خلال شهر اغسطس السابق عليه 98.34%.

 

12.40 مليون مشترك بالهاتف الثابت 

 

وقال التقرير إن عدد مشتركي الهاتف الثابت "الأرضي" سجل نحو 12.40 مليون مشترك خلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 11.41 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 990 الف عميل جديد بمعدل نمو سنوي 8.62%، وبتراجع شهري 1.48%، بعد أن سجل في اغسطس السابق عليه 12.58 مليون مشترك.

مؤشرات الهاتف الثابت

 

وأوضح التقرير أن إجمالي سعة السنترالات في مصر بلغت 20.57 مليون خط أرضي بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 20.56 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي 0.04% وشهري 0.54 % بعد ان سجل خلال اغسطس السابق عليه نحو 20.46.

في حين سجل معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.6% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 10.86% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 0.74% وبتراجع شهري 1.53% بعد ان سجل في اغسطس السابق عليه نحو 11.78 %.

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1651 سنترالًا بالجمهورية

 

 كما بلغ إجمالي عدد السنترالات في مصر 1651 سنترالًا بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 1533 سنترال عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 7.7% وبتراجع شهري 1.08 % بعد ان سجل في اغسطس السابق عليه نحو 1669 سنترال في حين استحوذ اليف المصري علي نحو 1072 سنترال منها.

وقال التقرير إن القطاع المنزلي استحوذ على نحو 90% من مشتركي التليفون الثابت، يليه القطاع التجاري بنحو 8% والقطاع الحكومي بنحو 2%.

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