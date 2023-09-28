تقرير: ارتفاع أعداد مشتركى الانترنت الأرضى إلى 11.56 مليون مشترك

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، عن أن إجمالي عدد مشتركي الانترنت الثابت “الارضي” فائق السرعة ADSL ارتفع الي 11.56 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023"مقارنة بنحو 10.52 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة سنوية 1.04 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 9.9%.

مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول وUSB Modem

وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة منه، ان عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول “الموبايل ” ارتفع الي 73.09 مليون مستخدم بنهاية الربع الثاني للعام الحالي “أبريل - يونيو 2023 ”مقارنة بنحو 68.53 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 4.56 مليون مشتخدم.

وأشار التقرير إلي أن عدد مشتركي USB Modem بلغ نحو 2.40 مليون مستخدم خلال الربع الثاني للعام الحالي “أبريل - يونيو 2023” مقارنة بنحو 2.09 مليون مشترك عن نفس الفترة من العام السابق.

مكاتب البريد

كشف التقرير عن ارتفع عدد مكاتب البريد إلى 4412 مكتب بنهاية الربع الثاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023 مقارنة بنحو 4285 مكتب عن نفس الفترة أبريل- يونيو 2022 بزيادة قدرها نحو 127 مكتب، بمعدل نمو سنوي 2.96%.

وأشار إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغ نحو 24.131 ألف مواطن بنهاية الربع الثاني للعام الحالي "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 24.412 ألف مواطن عن نفس الفترة العام السابق بمعدل تغير سنوي -1.15%.

المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد بلغ نحو 4.88 مليون مستفيد بنهاية الربع الثاني للعام الحالي "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 5.31 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2022.

قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد

في حين بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من البريد 13.33 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني للعام الحالي "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 10.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2022.

تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات