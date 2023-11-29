دورى المحترفين.. المقاصة يستضيف غزل المحلة والسكة الحديد يواجه النجوم بالأسبوع العاشر

يحل غزل المحلة ضيفًا على المقاصة، ويستضيف السكة الحديد فريق النجوم في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين.

المقاصة يستضيف غزل المحلة

في ملعب الأسيوطي سبورت يستضيف المقاصة الثامن عشر برصيد 8 نقاط بقيادة طارق حجاج فريق غزل المحلة الخامس برصيد 17 نقطة بقيادة حسام عبد العال.

المباراة تمثل أهمية كبيرة لفريق غزل المحلة الذي يسعى للفوز والوصول للنقطة 30 والتساوي مع بتروجت المتصدر، وحقق غزل المحلة خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 11 هدفًا ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على القناة ولافيينا والهزيمة أمام بترول أسيوط .

حسام عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان، ومحمود الحضري، وأحمد فوزي، ومحمود غالي، وعمرو الجزار، ومحمد حجازي، ومحمد جابر، ومحمود مسعد، وأحمد طارق، ومحمد أبو الحمد، وخالد الإخميمي، وأحمد سوداني، ومحمود علاء، وأحمد حجي، ويوسف بيبو، وعبد الرحمن بودي، ورجب مارو، وعبد الرحيم عموري، وشيكو محارب، وحسام حسن، وعمرو مصطفى، وعبده يحيى.

في المقابل حقق المقاصة فوزًا واحدًا وتعادل ثلاث مرات وخسر خمس مباريات وسجل 11 هدفًا ودخل مرماه 19 هدفًا وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الجمهورية شبين والهزيمة أمام دكرنس وحرس الحدود .

يدير المباراة إسلام أبوشنب ويساعده عماد فرج وسيد أبوخاطر ومعهم طارق عبد السلام حكمًا رابعًا.

السكة يواجه النجوم

فريق السكة الحديد

ويستضيف السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق النجوم بقيادة محمد جودة في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها.

ويحتل السكة الحديد المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 8 أهداف، ودخل مرماه سبعة أهداف، وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين، ثم التعادل مع بر وكسي وبتروجت، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15 .

على الجانب الأخر، يحتل النجم المركز السابع عشر برصيد ست نقاط من فوز واحد وثلاث تعادلات وخمس هزائم، وسجل ستة أهداف، ودخل مرماه 13 هدفًا وجمع نقطتين من أخر أربع مباريات بالتعادل مع المقاصة وراية والهزيمة أمام طنطا ووادي دجلة.

يدير المباراة عبد الرحمن صالح، ويساعده كريم مهيا، وعادل ماهر، ومعهم أحمد جمال شاهين حكمًا رابعًا.