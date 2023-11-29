الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: هدنة غزة أوقفت الهجمات ضد قواتنا فى سوريا والعراق‎

البنتاجون
البنتاجون

توقّفت الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ دخول هدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن البنتاجون.

 

واستُهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ منتصف أكتوبر، في تصعيد للعنف حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.

 

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر: "لم تتعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى أي هجوم منذ 23 نوفمبر، أي منذ بدء سريان الهدنة" الموقتة بين إسرائيل وحماس في غزة.

 

وأسفرت الهجمات عن إصابة العشرات من العناصر الأمريكيين الموجودين في العراق وسوريا.

 

وثمة ترابط بين تزايد الهجمات ضد القوات الأمريكية والحرب بين إسرائيل وحماس التي نفذت هجوم 7 أكتوبر.

 

وحلّقت في سماء غزة مسيرات أمريكية في إطار جهود تبذل لتحديد أماكن وجود الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن تلك الطلعات توقّفت تنفيذا لشروط الهدنة، بحسب رايدر.

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