الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شريف فتحي لـ"الشاهد": تعامل "مصر للطيران" مع اختطاف طائرة قبرص كان مبهرًا

شريف فتحي وزير الطيران
شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني الأسبق، إنه في أول يوم له بالوزارة تلقى خبر اختطاف إحدى الطائرات والذهاب بها إلى قبرص.

أزمة اختطاف الطائرة لقبرص 

أضاف وزير الطيران المدني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تلقى خبر اختطاف الطائرة إلى قبرص أثناء تواجده في المنزل:"تلقيت اتصال من الرئيس السيسي للاستفسار عن هذا الحادث، وأخبرته أنني في الطريق إلى الحادث".

وتابع "تعاملنا مع هذه الأزمة بشكل محكم ومتقن، حيث حرصت الدولة على الظهور والإفصاح عن معرفتها بهذا الحادث، الدولة كان لديها معلومات كثيرة ولكن تم التحفظ عليها لصالح هذه القضية والعمل على حلها".

واستطرد "في نفس يوم الحادث قررنا الذهاب إلى قبرص كي يعود المواطنين اللذين كانوا على متن هذه الطائرة، كما أن الغرفة السرية قامت بتسجيل نقاط التحسين التي تم اتخاذها في هذه الأزمة".

أشار إلى أن هذه التجربة الصعبة جعلت قلبه مطمئن بصورة كبيرة على تعامل شركة مصر للطيران مع الأزمات، حيث تم معالجة الأزمة بشكل علمي منظم، لهذا يمكن القول إن تعامل الشركة مع الأزمة “كان مبهرًا”.

الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق الشاهد أزمة اختطاف الطائرة لقبرص اكسترا نيوز محمد الباز

الأكثر قراءة

عاجل.. الاحتلال يقتحم بلدات الظاهرية ودورا وبيت عوا بالضفة

شريف فتحي لـ"الشاهد": تعامل "مصر للطيران" مع اختطاف طائرة قبرص كان مبهرًا

فايننشال تايمز: مسئولة كبيرة بالاستخبارات الأمريكية تنشر صورة مؤيدة لفلسطين

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

عاجل.. قوات إسرائيلية تقتحم جنين ومخيمها.. واندلاع اشتباكات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس