شريف فتحي لـ"الشاهد": تعامل "مصر للطيران" مع اختطاف طائرة قبرص كان مبهرًا

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني الأسبق، إنه في أول يوم له بالوزارة تلقى خبر اختطاف إحدى الطائرات والذهاب بها إلى قبرص.

أزمة اختطاف الطائرة لقبرص

أضاف وزير الطيران المدني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تلقى خبر اختطاف الطائرة إلى قبرص أثناء تواجده في المنزل:"تلقيت اتصال من الرئيس السيسي للاستفسار عن هذا الحادث، وأخبرته أنني في الطريق إلى الحادث".

وتابع "تعاملنا مع هذه الأزمة بشكل محكم ومتقن، حيث حرصت الدولة على الظهور والإفصاح عن معرفتها بهذا الحادث، الدولة كان لديها معلومات كثيرة ولكن تم التحفظ عليها لصالح هذه القضية والعمل على حلها".

واستطرد "في نفس يوم الحادث قررنا الذهاب إلى قبرص كي يعود المواطنين اللذين كانوا على متن هذه الطائرة، كما أن الغرفة السرية قامت بتسجيل نقاط التحسين التي تم اتخاذها في هذه الأزمة".

أشار إلى أن هذه التجربة الصعبة جعلت قلبه مطمئن بصورة كبيرة على تعامل شركة مصر للطيران مع الأزمات، حيث تم معالجة الأزمة بشكل علمي منظم، لهذا يمكن القول إن تعامل الشركة مع الأزمة “كان مبهرًا”.

الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.