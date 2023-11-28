الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. انطلاق فعاليات نادي السينما التسجيلية بأكاديمية الفنون

أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون

ينظم قسم مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ بالمعهد العالى للفنون الشعبيه، تحت رعاية د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور سمر سعيد، عميد المعهد، والدكتورة ولاء محمد رئيس القسم، رابع فعاليات نادى السينما التسجيلية، وعرض فيلم "عادات الزواج فى الريف"، وذلك غدًا الأربعاء فى الثالثة مساءً بقاعة السينما بمتحف الفنون الشعبيه.

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏اکا يمية الفنو المعهد العالي للفنو الشعبية قسم مناهچ الفولكلور وتقنيات الحفظ إطار الخطة الاستر اتيجية لأكاديمية الفنون نادي السينما التسجيلية عادات) الزواج في الريف (المصري عو حضر اتکم لحضور رابع فعالیات نادي السينما التسجيلية وذلك في قاعة السينما بمتحف الفنون الشعبية الاربعاء ٢۲۲۲ الساعة عصر تحت رعاية غادة جبارة ئیس أكاديمية الفنون سمر عمید المعهد العالي للفنون الشعبية تحت إشر اف رئيس القسم أ.م.د ولاء محمد محمود‏'‏‏

الملتقى التنسيقى الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المراة

على جانب آخر، شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون فى الملتقى التنسيقى الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصريه؛ والذى يقام تحت رعاية المجلس القومى، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، وبحضور لفيف من رؤساء ونواب الجامعات.

وقامت الوحدة باستعراض الأنشطة التى قامت بها خلال الفترة السابقة وعرض للانشطة والفعاليات التى تنظمها الوحدة للمشاركة فى حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

مناهج الفولكلور الدكتورة غادة جبارة فعاليات نادى السينما التسجيلية فيلم عادات الزواج فى الريف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

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