غدًا.. انطلاق فعاليات نادي السينما التسجيلية بأكاديمية الفنون

ينظم قسم مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ بالمعهد العالى للفنون الشعبيه، تحت رعاية د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور سمر سعيد، عميد المعهد، والدكتورة ولاء محمد رئيس القسم، رابع فعاليات نادى السينما التسجيلية، وعرض فيلم "عادات الزواج فى الريف"، وذلك غدًا الأربعاء فى الثالثة مساءً بقاعة السينما بمتحف الفنون الشعبيه.

الملتقى التنسيقى الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المراة

على جانب آخر، شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون فى الملتقى التنسيقى الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصريه؛ والذى يقام تحت رعاية المجلس القومى، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، وبحضور لفيف من رؤساء ونواب الجامعات.

وقامت الوحدة باستعراض الأنشطة التى قامت بها خلال الفترة السابقة وعرض للانشطة والفعاليات التى تنظمها الوحدة للمشاركة فى حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.