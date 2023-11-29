الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. بث مشترك لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامى واتحاد الإذاعات العربية لدعم فلسطين

اتحاد إذاعات الدول
اتحاد إذاعات الدول العربية

في إطار توثيق العلاقات التاريخية بين اتحاد إذاعات الدول العربية، برئاسة المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام الاتحاد، واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد، تم التنسيق والاتفاق بين الاتحادين، على تخصيص يوم 29 نوفمبر للتضامن مع القضية الفلسطينية، ويكون يومًا للبث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات الرسمية أعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مع اتحاد إذاعات الدول العربية، لدعم القضية الفلسطينية.

ويتضمن البث المشترك والذي يتزامن مع يوم التاسع والعشرين نوفمبر، وهو يوم صمود القدس الشريف، ويتم البث المباشر عبر شاشات الدول العربية والإسلامية والأفريقية، بالتنسيق مع التليفزيون والإذاعة الفلسطينية، في بث حي ومباشر واستضافة كبار الشخصيات والإعلاميين ورؤساء الهيئات الإذاعية والتليفزيونية.

كما يطوع التليفزيون الفلسطيني الخريطة البرامجية لتتناسب مع البث المباشر، ومنه البرنامج الصباحي “فلسطين هذا الصباح”، وبرنامج “عاصمة العواصم” و"صباح الخير يا قدس".

كما تنظم إذاعة صوت فلسطين بثًا مباشرًا وتطوع برامجه الإذاعية لتغطية هذا الحدث المهم ومنها برنامج خاص “التضامن مع فلسطين” وتغطيات خاصة وفترات مفتوحة على الهواء مباشرة ونقل حي ولقاءات مع كبار الشخصيات الفلسطينية والعربية والإسلامية.

اتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامي عمرو الليثي

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