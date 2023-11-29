الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فيديو

البترول الأخضر.. فلسطينيون يغتنمون فرصة الهدنة لقطف الزيتون

شجرة الزيتون
شجرة الزيتون

شجرة الزيتون المباركة ذكرت في القرآن الكريم وهى من تراث الشعب الفلسطيني فمع إشراقة شمس آخر أيام الهدنة تجمع بعض الفلسطينيين وذهبوا للأرض لقضاء يوم بين أشجار الزيتون يحتمون بظلالها ويجمعون خيراتها من ثمار شجرها المبارك وسط حفلة إعداد الطعام والشاي المصنوع على الحطب رغم ظروف الحرب.

ويبدأ موسم قطف الزيتون في فلسطين اعتبارًا من بداية أكتوبر، ويحتل موسم قطف المحصول أهمية في المجتمع الفلسطيني، ويشارك فيه جميع أفراد الأسرة وكانت تقوم في بعض الأحيان وزارة التعليم والجامعات في الضفة الغربية بإعطاء الطلاب إجازات خاصة لمشاركة أهاليهم لإنهاء موسم القطف.

وزيت الزيتون غذاء ودواء ويعتبر الزيت الفلسطيني الأفضل على مستوى العالم، وله أهمية اقتصادية في المجتمع الفلسطيني ويعتبر من أهم عناصر الدخل لدى الكثير من العائلات ويسمى الزيتون "بترول" فلسطين الأخضر.

شجرة الزيتون تراث الشعب الفلسطيني إشراقة شمس الشعب الفلسطيني شجر الزيتون المبارك اشجار الزيتون الشاي

مواد متعلقة

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الأونروا: أكثر من 340 ألف فلسطينى نزحوا فى قطاع غزة

قادة فلسطينيون لـ"الدستور": نرفض دعوات النزوح لمصر.. حكومة الاحتلال تهدف لتهجير شعبنا

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى رحيل الطوباوي خوسيه ماريا بوياتوس رويز

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

سامح شكرى لـ"القاهرة الإخبارية": مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية للساحة الدولية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

كريفوى حر.. مَن هو الرجل الذى أطلقت حماس سراحه ولماذا؟

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

دفتر حجوزات وملابس.. ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

إسراء الجعابيص.. حكاية مؤلمة لأشهر أسيرة فلسطينية (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس