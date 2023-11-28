رئيس الحملة الانتخابية للمرشح السيسى: 3.5 مليون مواطن بالخارج استفاد من منظومة خدمات المصريين

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، إنه تم إطلاق منظومتي خدمات المواطنين والشباك الواحد بكل المصالح الحكومية التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج، واستفاد منها 3.5 مليون مصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، المذاع عبر قناة extra news، أنه يوجد لدينا أيضًا مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج التي أثبتت نجاحًا منقطع النظير وإطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، ومبادرة "أصلك طيب" لإشراك المصريين بالخارج بمبادرة "حياة كريمة" والكثير من المبادرات الأخرى، كما أقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب، برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا لرفع مهارات ووعي المصريات بالخارج للتمكين في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.