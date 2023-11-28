الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الحملة الانتخابية للمرشح السيسى: 3.5 مليون مواطن بالخارج استفاد من منظومة خدمات المصريين

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، إنه تم إطلاق منظومتي خدمات المواطنين والشباك الواحد بكل المصالح الحكومية التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج، واستفاد منها 3.5 مليون مصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، المذاع عبر قناة extra news، أنه يوجد لدينا أيضًا مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج التي أثبتت نجاحًا منقطع النظير وإطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، ومبادرة "أصلك طيب" لإشراك المصريين بالخارج بمبادرة "حياة كريمة" والكثير من المبادرات الأخرى، كما أقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب، برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا لرفع مهارات ووعي المصريات بالخارج للتمكين في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. 

المستشار محمود فوزي حملة انتخابية منظومة خدمات المواطنين المصريين بالخارج الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

طرد وإضاعة الوقت.. مارسيل كولر يتحدث عن تعادل الأهلى أمام سموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس