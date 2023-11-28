رئيس الحملة الانتخابية للمرشح السيسى لـ المصريين بالخارج: "مصر لم تنساكم"

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، إن مصر أم الدنيا ليست مجرد كلمة، لكنها أم الدنيا، لأن أولادها وبناتها متواجدون بعلمهم وعملهم وحضورهم وخبراتهم في كل مكان في العالم، ولذلك فإننا ندعو الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المستشار محمود فوزي خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي: أوجه كلامي للمصريين في الخارج كرئيس للحملة الرسمية للمرشح السيسي، وأؤكد ما قام به مرشحنا على مدار عشر سنوات، وأقول لهم بلغة بسيطة جدًا "الدولة المصرية لم تنساكم وسعت إليكم بكل ما تستطيع، ولن تدخر وقتًا ولم تدخر جهدًا، ولم تتأخر لتربطكم بوطنكم الأم".