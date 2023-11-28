“القاهرة الإخبارية”: فتاة إسرائيلية تحتضن كلبها كان محتجزًا معها فى غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها لحظة تسلم الجانب المصري الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين من الصليب الأحمر الدولي.

وقال موفد قناة القاهرة الإخبارية، محمد عبيد من معبر رفح الدولي، إن هناك فتاة إسرائيلية كانت محتجزة تحمل كلبها الصغير وتحتضنه، ويبدو أنها كانت في الحجز مع الفصائل الفلسطينية بصحبة عائلتها.

وتحرك الوفد الأمني المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة لاستلام المحتجزين من الصليب الأحمر، حيث بدأ في السابعة مساءً تسليم 10 محتجزين في قطاع غزة للصليب الأحمر؛ وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، صرّحت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بأن ما أعلنه الاحتلال بشأن إضافة 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى السابقة في بداية الهدنة، هى قائمة مقترحة للتفاوض خلال الساعات المقبلة.