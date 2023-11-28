آخر موعد لسداد تكلفة حج القرعة 2024.. والأوراق المطلوبة للسفر

يتساءل مئات الآلاف من الفائزين في قرعة وزارة الداخلية عن آخر موعد لسداد تكلفة حج القرعة 2024 والتي تم الإعلان عنها مؤخرا من خلال بوابة الحج الموحدة المصرية وطلبت من الفائزين المعلن أسمائهم سرعة السداد وإنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة والأوراق المطلوبة.

آخر موعد لسداد تكلفة حج القرعة 2024

أعلنت وزارة الداخلية أن آخر موعد لسداد تكلفة حج القرعة 2024 يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر المقبل حيث يتم الدفع من خلال البنوك الوطنية بكافة فروعها ( البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة) على حسابات مدفوعات حكومية (مدفوعات حج القرعة) بالإضافة إلى فروع الهيئة القومية للبريد المصري.

وأكدت وزارة الداخلية أن عدم سداد المبلغ المطلوب في المواعيد المقررة يعد تنازل رسمي عن الفوز في القرعة التي أجرتها مديريات الأمن بالمحافظات خلال شهر نوفمبر الجاري دون أدنى مسؤولية من الوزارة حيث يتم تصعيد الفائزين على قائمة الاحتياطي وفقا الأولوية.

تكلفة حج القرعة 2024

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن قيمة تكلفة حج القرعة بنظام علني هذا العام 2024/1445 بلغت نحو 149 ألف جنيه ويتم من خلال الوسائل السابق ذكرها في التقرير ويحصل الفائز على إيصال الدفع المختوم والمعتمد رسميا ويتم تقديمه ضمن الأوراق المطلوبة للسفر.

تشمل المبلغ المطلوب قيمة الإقامة في الفنادق طوال مدة الحج وتكلفة التنقلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ووجبات خفيفة فقط ولا تشمل تذاكر الطيران من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية حيث يتم الاعلان عنها قبل السفر بوقت كافي

الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة



يتقدم المواطن الراغب في أداء فريضة الحج من خلال القرعة العلنية التي تجريها وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن بالمحافظات بالأوراق التالية:-

جواز سفر مميكن لا تقل صلاحيته عن عام من أول مارس 2024.

إيصال سداد تكلفة الحج.

صورة من شهادة التحصين.

البطاقة الصحية التي تثبت الحصول على تطعيم مرض الالتهاب السحائي.

فيش حج مميكن.

تصريح سفر من جهة العمل

شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

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رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024