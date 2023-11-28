"ليه بتحرج مصر".. مصطفى شردى ينتقد قرار "البيئة" إلغاء بطولة "صيد الأسماك"

انتقد الإعلامي مصطفى شردي، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" قرار إلغاء بطولة "صيد الأسماك" الدولية والتي كان من المقرر إقامتها بشرم الشيخ.

وعلق الإعلامي مصطفى شردي، على قرار وزارة البيئة بإلغاء البطولة قائلة: "ليه بتحرج مصر دوليًا"، مشيرًا إلى أن الوزارة قالت في بيان الرفض، إن البطولة تضر بالبيئة.

وأضاف شردي، أن وزارة البيئة لا تعمل بجهد، حيث إنها لم تحرر محضرًا واحدًا للمراكب الخاصة بالصيد الجائر، مضيفًا أن هذا القرار غير مسئول في ظل تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي للسياحة في مصر.

ونوه بأن بطولة صيد الأسماك كان من المفترض أن يشارك بها أكثر من 20 فريقًا من جميع أنحاء العالم، حيث يساهم ذلك في تنشيط حركة السياحة والفنادق وغيرها من الأماكن السياحية.