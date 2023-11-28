سفير مصر بالإمارات يوضح آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

قال شريف عيسى، سفير مصر بالإمارات، إن عدد المصريين في أبوظبي كبير، الأمر الذي يجعل الانتخابات الرئاسية عرسًا سياسيًا مختلفًا في الإمارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية صدى البلد، أن غدًا سيتم إنشاء خيمة لتيسير عملية التصويت على الناخبين، بالإضافة إلى حافلات مجانية من أجل الناخبين.

وتابع عيسى، أن السفارة في الإمارات تعمل على قدم وساق، لإخراج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بمصر، مؤكدًا أن أيام الانتخابات ستكون احتفالات خاصة وأن أيام التصويت للمصريين في الخارج تتزامن مع الأعياد القومية بدولة الإمارات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الانتهاء من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، التي ستُجرى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.