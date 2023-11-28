الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

16 عملًا مصريًا ضمن قوائم جائزة الشيخ زايد للكتاب في نسختها الـ 18

جائزة الشيخ زايد
جائزة الشيخ زايد للكتاب الـ 18

أعلنت  جائزة الشيخ زايد للكتاب فى دورتها الـ 18، جميع الأعمال المرشحة فى القائمة الطويلة فى فروع "التنمية وبناء الدولة" و"الفنون والدراسات النقدية" و" الترجمة" و"تحقيق المخطوطات"، و"أدب الأطفال والناشئة" و"المؤلف الشاب" و"الآداب".

وتصدرت الأعمال المصرية المرشحة للقوائم الطويلة بالجائزة؛ بواقع 16 عملًا من إجمالي 84 عملًا أى 20% من الإجمالى.

وبرزت الأعمال المصرية التى وصلت القوائم الطويلة؛ خاصة في فرعي "الفنون والدراسات النقدية" و"تحقيق المخطوطات"؛ حيث وصل للقائمة الطويلة فى الفرع الأول 4 أعمال مصرية، و3 أعمال فى الفرع الثاني؛ وهو ما نستعرضه فى السطور التالية:

4 أعمال مصرية فى القائمة الطويلة لفرع الفنون والدراسات النقدية

تصدرت الأعمال المصرية المرشحة للفوز فى فرع الفنون والدراسات النقدية بواقع 4 أعمال هي:"بنات آوى والحروف المفقودة عن الحيوانات الناطقة فى لحظات الخطر" من تأليف هيثم الورداني، "كل دا كان ليه؟.. سردية نقدية عن الأغنية والصدارة"  من تأليف فيروز كراوية، "إعادة بناء النظرية النقدية.. من المنظور الشكلاني إلي معقول الخطاب " من تأليف عبد الفتاح أحمد يوسف، "تاريخ الغناء الشعبي من الموال إلى الراب" من تاليف د. ياسر ثابت.

كل دا كان ليه؟.. كتاب جديد للمطربة فيروز كراوية - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

 

بنات آوى والحروف المفقودة: عن الحيوانات الناطقة في لحظات الخطر (كتاب إلكتروني) - هيثم الورداني | أبجد
Nwf.com: إعادة بناء النظرية النقدية ؛ من المنظور: عبد الفتاح أحمد: كتب
تاريخ الغناء الشعبي من الموال إلى الراب - دوّن للنشر

3 أعمال في القائمة الطويلة لفرع تحقيق المخطوطات

بعد تصدر الأعمال المصرية القائمة الطويلة فى فرع الفنون والدراسات النقدية بواقع 4 أعمال، جاءت الأعمال المصرية المرشحة للفوز فى فرع تحقيق المخطوطات بالترتيب الثاني بواقع ثلاثة أعمال هم:"سفينة الملك ونفيسة الفلك شهاب الدين.. الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التظير والمراس" للدكتور مصطفى سعيد، "شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب" للدكتور أبى فهر وائل بن أحمد بن محمد سيف، "رياضة العقول المعروف بكتاب تأخير المعرفة" للدكتور احمد عبد الباسط.

كتب قديمة أو نادرة on X: "سفينة الملك ونفيسة الفلك محمد بن إسماعيل بن عمر شهاب الدين الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠١٠م ٥٠٠ صفحة - تجليد كعب فاخر - نسخة واحدة ٤٥
Nwf.com: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ( أبي: ابن هشام الانصا: كتب
تراثنا الإسلامي.. عطاء ووفاء (61) | الشيخ محمد خير رمضان يوسف - منتدى العلماء

ترجمتان فى القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع الترجمة

وصل القائمة الطويلة فى فرع الترجمة ترجمتين هما: "العالم إرادة وتمثلًا" تأليف آرتور شوبنهاور من ترجمة سعيد توفيق، "تاريخ كمبيردج فى تاريخ الفلسفة العربية"  من تاليف بيتر آدامسون  وريتشارد تايلور ومن ترجمة أشرف منصور.

Nwf.com: دليل كيمبردج في تاريخ الفلسفة العربية: بيتر آدامسون: كتب
Nwf.com: العالم إرادة وتمثلا: أرتور شوبنهاور: كتب

كتابان في القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع أدب الأطفال والناشئة

وصل القائمة الطويلة فى فرع ادب الأطفال والناشئىة كتابين هما:"الفتى الذى يشبه السندباد" لأحمد قرني، "عالم خاص" مريانا برسوم.

الفتى الذى يشبه السندباد (كتاب إلكتروني) - أحمد قرني | أبجد
مريانا برسوم لـ"الدستور": "عالم خاص" بداية اعتراف حقيقي بمشاكل الأطفال النفسية

كتابان في القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع المؤلف الشاب

وصل الى القائمة الطويلة فى فرع المؤلف الشاب كتابين؛ هما "غواية الفناء.. ما تبقى من سيرة ابناء سّرى الجن" لهالة صلاح الصياد، "مركب ورقى يحرس النهر" لمحمد عرب صالح.

غواية الفناء/ما تبقى من سيرة أبناء سري الجن - Diwan
مركب ورقي يحرس النهر

روايتان فى القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع الآداب

وصل القائمة الطويلة فى فرع الآداب روايتين هما:"الطاهى يقتل الكاتب ينتحر" لعزت القمحاوي، "الحلواني. ثلاثية الفاطميين" لريم  بسيوني.

الطاهي يقتل والكاتب ينتحر (كتاب إلكتروني) - عزت القمحاوي | أبجد
الحلواني: ثلاثية الفاطميين (الصقلي، الأرمني، الكردي) (كتاب إلكتروني) - ريم بسيوني | أبجد

كتاب فى القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع "التنمية وبناء الدولة"

وصل القائمة الطويلة فى فرع "التنمية وبناء الدولة" كتاب "المشترك الإبراهيمي والحوار الحضاري" لصلاح سالم.

 

جائزة الشيخ زايد للكتاب روع التنمية وبناء الدولة الفنون والدراسات النقدية الترجمة تحقيق المخطوطات أدب الأطفال والناشئة الأداب المؤلف الشاب

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