16 عملًا مصريًا ضمن قوائم جائزة الشيخ زايد للكتاب في نسختها الـ 18

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب فى دورتها الـ 18، جميع الأعمال المرشحة فى القائمة الطويلة فى فروع "التنمية وبناء الدولة" و"الفنون والدراسات النقدية" و" الترجمة" و"تحقيق المخطوطات"، و"أدب الأطفال والناشئة" و"المؤلف الشاب" و"الآداب".

وتصدرت الأعمال المصرية المرشحة للقوائم الطويلة بالجائزة؛ بواقع 16 عملًا من إجمالي 84 عملًا أى 20% من الإجمالى.

وبرزت الأعمال المصرية التى وصلت القوائم الطويلة؛ خاصة في فرعي "الفنون والدراسات النقدية" و"تحقيق المخطوطات"؛ حيث وصل للقائمة الطويلة فى الفرع الأول 4 أعمال مصرية، و3 أعمال فى الفرع الثاني؛ وهو ما نستعرضه فى السطور التالية:

4 أعمال مصرية فى القائمة الطويلة لفرع الفنون والدراسات النقدية

تصدرت الأعمال المصرية المرشحة للفوز فى فرع الفنون والدراسات النقدية بواقع 4 أعمال هي:"بنات آوى والحروف المفقودة عن الحيوانات الناطقة فى لحظات الخطر" من تأليف هيثم الورداني، "كل دا كان ليه؟.. سردية نقدية عن الأغنية والصدارة" من تأليف فيروز كراوية، "إعادة بناء النظرية النقدية.. من المنظور الشكلاني إلي معقول الخطاب " من تأليف عبد الفتاح أحمد يوسف، "تاريخ الغناء الشعبي من الموال إلى الراب" من تاليف د. ياسر ثابت.

3 أعمال في القائمة الطويلة لفرع تحقيق المخطوطات

بعد تصدر الأعمال المصرية القائمة الطويلة فى فرع الفنون والدراسات النقدية بواقع 4 أعمال، جاءت الأعمال المصرية المرشحة للفوز فى فرع تحقيق المخطوطات بالترتيب الثاني بواقع ثلاثة أعمال هم:"سفينة الملك ونفيسة الفلك شهاب الدين.. الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التظير والمراس" للدكتور مصطفى سعيد، "شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب" للدكتور أبى فهر وائل بن أحمد بن محمد سيف، "رياضة العقول المعروف بكتاب تأخير المعرفة" للدكتور احمد عبد الباسط.

ترجمتان فى القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع الترجمة

وصل القائمة الطويلة فى فرع الترجمة ترجمتين هما: "العالم إرادة وتمثلًا" تأليف آرتور شوبنهاور من ترجمة سعيد توفيق، "تاريخ كمبيردج فى تاريخ الفلسفة العربية" من تاليف بيتر آدامسون وريتشارد تايلور ومن ترجمة أشرف منصور.

كتابان في القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع أدب الأطفال والناشئة

وصل القائمة الطويلة فى فرع ادب الأطفال والناشئىة كتابين هما:"الفتى الذى يشبه السندباد" لأحمد قرني، "عالم خاص" مريانا برسوم.

كتابان في القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع المؤلف الشاب

وصل الى القائمة الطويلة فى فرع المؤلف الشاب كتابين؛ هما "غواية الفناء.. ما تبقى من سيرة ابناء سّرى الجن" لهالة صلاح الصياد، "مركب ورقى يحرس النهر" لمحمد عرب صالح.

روايتان فى القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع الآداب

وصل القائمة الطويلة فى فرع الآداب روايتين هما:"الطاهى يقتل الكاتب ينتحر" لعزت القمحاوي، "الحلواني. ثلاثية الفاطميين" لريم بسيوني.

كتاب فى القائمة الطويلة من الكتب المرشحة للفوز في فرع "التنمية وبناء الدولة"

وصل القائمة الطويلة فى فرع "التنمية وبناء الدولة" كتاب "المشترك الإبراهيمي والحوار الحضاري" لصلاح سالم.