الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

20 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وسموحة

الاهلي
الاهلي

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وسموحة، في مسابقة الدوري التي تقام مساء اليوم الثلاثاء.

وفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة الـ 20 دقيقة الأولى والتي لم تشهد أي هجمات خطرة بين الفريقين.

وجاء الاستحواذ سجال بين الفريقين وكان أول التهديد عن طريق سموحة بالدقيقة 11، بتسديدة من حسين فيصل من خارج منطقة الجزاء على الطائر لكنها جاءت سهلة في يد محمد الشناوي.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة وعودة معلول أمام سموحة

وأجرى كولر تغييرات بالجملة عن لقاء ماديما الماضي في دوري الأبطال، حيث عاد التونسي علي معلول للظهور أساسيًا، كما يقود الهجوم صلاح محسن ويجاوره حسين الشحات وكريم فؤاد.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، على تشكيل فريقه المتوقع لملاقاة سموحة الليلة.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي مواجهة سموحة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم– أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية– محمد مجدي أفشة – إمام عاشور– حسين الشحات– وكريم فؤاد

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

يستضيف نادي الأهلي نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، في اليوم الأول بمنافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة وعينه على النقاط الثلاث، للانفراد بقمة الدوري، بشرط تعثر بيراميدز أمام الإسماعيلي، في مواجهة اليوم التي تجمع بين الفريقين، في تمام الرابعة عصرًا.

أما سموحة فيحاول استعادة نغمة الانتصارات مجددًا، بعد سلسلة من نزيف النقاط المتواصل على مدار الجولات الثلاث الماضية، ما بين التعادل وتذوق مرارة الهزيمة، وهو ما أدى إلى توقف رصيد الموج الأزرق، عند 8 نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل.

ويتقاسم الأهلي قمة الدوري مع بيراميدز، برصيد 13 نقطة لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح المارد الأحمر الأفضلية في اعتلاء الصدارة.

ولايزال يمتلك المارد الأحمر مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، في الجولة الخامسة، لم تحدد رابطة الأندية موعدًا لها حتى الآن.

الاهلي وسموحة الاهلى سموحة الدوري تشكيل الأهلى

مواد متعلقة

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

كواليس مفاوضات الأهلى مع محمد عبدالمنعم وعروض الاحتراف

الأكثر قراءة

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

من الأربعاء إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عامًا

كونت ثروة من الدعارة.. مفاجآت صادمة في التحقيقات مع إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"