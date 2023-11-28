20 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وسموحة

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وسموحة، في مسابقة الدوري التي تقام مساء اليوم الثلاثاء.

وفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة الـ 20 دقيقة الأولى والتي لم تشهد أي هجمات خطرة بين الفريقين.

وجاء الاستحواذ سجال بين الفريقين وكان أول التهديد عن طريق سموحة بالدقيقة 11، بتسديدة من حسين فيصل من خارج منطقة الجزاء على الطائر لكنها جاءت سهلة في يد محمد الشناوي.

تشكيل الأهلي .. تغييرات بالجملة وعودة معلول أمام سموحة

وأجرى كولر تغييرات بالجملة عن لقاء ماديما الماضي في دوري الأبطال، حيث عاد التونسي علي معلول للظهور أساسيًا، كما يقود الهجوم صلاح محسن ويجاوره حسين الشحات وكريم فؤاد.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، على تشكيل فريقه المتوقع لملاقاة سموحة الليلة.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي مواجهة سموحة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم– أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية– محمد مجدي أفشة – إمام عاشور– حسين الشحات– وكريم فؤاد

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

يستضيف نادي الأهلي نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، في اليوم الأول بمنافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة وعينه على النقاط الثلاث، للانفراد بقمة الدوري، بشرط تعثر بيراميدز أمام الإسماعيلي، في مواجهة اليوم التي تجمع بين الفريقين، في تمام الرابعة عصرًا.

أما سموحة فيحاول استعادة نغمة الانتصارات مجددًا، بعد سلسلة من نزيف النقاط المتواصل على مدار الجولات الثلاث الماضية، ما بين التعادل وتذوق مرارة الهزيمة، وهو ما أدى إلى توقف رصيد الموج الأزرق، عند 8 نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل.

ويتقاسم الأهلي قمة الدوري مع بيراميدز، برصيد 13 نقطة لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح المارد الأحمر الأفضلية في اعتلاء الصدارة.

ولايزال يمتلك المارد الأحمر مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، في الجولة الخامسة، لم تحدد رابطة الأندية موعدًا لها حتى الآن.