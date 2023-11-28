اعترافات المتهم بتشويه وجه عاطل بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية

أقر المتهم بتشويه وجه عاطل بمنطقة الخصوص أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابه جريمة تشويه وجه عاطل باستخدام سلاح أبيض مطواه لقيام المجنى عليه بأخذ منه مبلغ ٣٥ ألف جنيه بزعم شراء توك توك.



وأضاف المتهم، أن المجنى عليه تحصل منه على المبلغ المالى واختفى وبحث عنه فى كل الأماكن المتردد عليها حتى تمكن من إيجاده بعد ٣ شهور ومطالبته بالأموال أقر له بأنه أنفقها على أغراضه الشخصية فتعدى عليه بالسلاح الأبيض.



وأمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص من إحدى المستشفيات تفيد بوصول عاطل مصاب بعده إصابات وتشوه بالوجه وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.