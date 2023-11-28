الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة الريال: غياب مودريتش وتواجد نجل زيدان أمام نابولي في الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي غدًا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب الكرواتي لوكا مودريتش عن قائمة الفريق للإصابة والتي تعرض لها في لقاء قادش الماضي بالدوري الإسباني كما شهدت تواجد ثيو زيدان نجل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرنجي السابق.

وجاءت قائمة الـ21 لاعبًا كالآتي:

حراسة المرمى:  لونين، فران وكانيزاريس.

الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر وميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، فالفيردي، سيبايوس، ماريو مارتن، نيكو باز وثيو.

الهجوم: رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز وجونزالو.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة جمعها من العلامة الكاملة والفوز في 4 مباريات وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3.

وتأهل فريق ريال مدريد رسميًا الى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب نظيره سبورتينج براجا بنتيجة 3-0  خلال فعاليات المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

ويعتبر الريال هو الفريق الوحيد الذي تجاوز دور المجموعات من دوري الأبطال بنسبة 100% من مشاركاته 32 مرة من 32.

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