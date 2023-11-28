الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفى للأئمة

القوات البحرية تستقبل
القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات

استقبلت قيادة القوات البحرية وفدًا من الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة على مستوى الجمهورية والذى تنظمة وزارة الأوقاف، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور محـمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية.

وتضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا عن نشأة وتطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياه الإقليمية والاقتصادية، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتطورة التي تمتلكها القوات البحرية.

من جانبه أعرب وزير الأوقاف عن الاعتزاز والتقدير لرجال القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية التى تعد الحصن المنيع لوطننا الغالى مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعى لدى الأئمة والوعاظ وعموم المجتمع المصرى بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته.    

كما أكد قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز قدرات القوات البحرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، معربًا عن سعادته بزيارة وفد وزارة الأوقاف والإشادة بدورهم فى نشر الوسطية والاعتدال ومبادئ الدين الصحيح داخل المجتمع المصرى.

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