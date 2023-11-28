تفاصيل إطلاق أول حقل إرشادي لزراعة القمح في مدرسة ثانوية بأسوان

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، أول حقل إرشادي لزراعة محصول القمح في مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية في كوم امبو بأسوان وكذلك إنشاء نادي مزارعي المستقبل للقمح للطلاب وذويهم، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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جاء ذلك بحضور المهندس هشام دسوقي زكى، مدير اداره التوجيه الفني بالإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووفد من مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري برنامج المدارس الحقلية للطلاب في مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية في كوم امبو بأسوان.

وقد تم تدريب 25 طالبا وطالبة على كيفية تحضير الأرض للزراعة والممارسات الزراعة الذكية مناخيًا لزراعة وحماية محصول القمح من خلال اتباع التقنيات والممارسات الذكية المناخية المثلى في الزراعة والري والتسميد والإدارة المتكاملة للآفات والحصاد.

واستمع الطلاب والمشاركون إلى أعضاء هيئات التدريس المعنية الذين تم تدريبهم من قبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على البرنامج الفني للقمح وكذلك تلقوا تدريب المدربين على المهارات الحياتية وتشمل التواصل الفعال، الالقاء، الاقناع، التفكير الابداعي، وحل المشكلات واتخاذ القرار.

وأكد الدكتور وليد سلام، مدير برنامج “الغذاء للمستقبل”، أن الهدف من الحقل الإرشادي هو تحسين الدخول والحياة المعيشية وسبل عيش المزارعين والاسر الريفية في صعيد مصر، بالإضافة الى دمج الشباب من طلبة المدارس الثانوي الزراعي بسوق العمل وكذلك خريجي الجامعات من متدربي المشروع لدعم دورهم في المتابعة الحقلية للحقول الإرشادية بهدف دعم فكرة الاستدامة وتطوير قطاع الارشاد الزراعي في مصر.

وقال “سلام” إن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض.

وأضاف أن زراعة الحقول الارشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفني – الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعي - مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.

من جهته، أكد المهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي أن الاتفاقية تتضمن دعم الوزارة في توفير حقل إرشادي تعليمي بمساحة (واحد فدان) من مساحة المزرعة الملحقة بكل مدرسة من المدارس الأربعة التي تم اختيارها في أربعة محافظات مستهدفة بالوجه القبلي لزراعة القمح بالطرق الحديثة وذلك وفقًا لمعايير محددة بالتنسيق مع المشروع.



وأضاف أنه سيتم اختيار حوالي 200 طالب وطالبة بكل مدرسة خلال موسم زراعة وحصاد القمح وتكليف معلم مشرف ومعلم أول مشرف، من قسم المحاصيل بالمدرسة لتنسيق العملية التدريبية داخل المدرسة والمشاركة في تطبيق برنامج زراعة الحقول الإرشادية من الزراعة وحتى الحصاد، وكذلك التأكد من التزام المدارس الزراعية بتوفير كافة المعدات اللازمة لكافة عمليات الخدمة بما فيها رش المغذيات والمبيدات ومتابعة تدريب الطلبة المرشحون على الآلات والمعدات المتوافرة بكل مدرسة، والإشراف على تقدير العينات لحقول القمح لتقدير الإنتاجية بالتعاون مع مسئولي المشروع على أن يتم توريد ناتج بيع المحصول كإيرادات نقدية لقسم المحاصيل بكل مدرسة في نهاية السنة الزراعية.

وأضاف ان المشروع قام بتدريب 74 كادرا من معلمي المدارس الزراعية والمفتشين المستهدفة على طرق الزراعة الحديثة للقمح لرفع كفاءتهم الفنية، كما يلتزم المشروع بتدريب مجموعة مختارة من معلمي وطلبة المدارس الثانوية الزراعية والتوجيه الفني المختص ودعوة ذويهم من مزارعي القمح لزيارة الحقول الإرشادية للتعرف على طرق الزراعة الحديثة للقمح.

وتتضمن هذه التدريبات تنمية مهارتهم الفنية لتشمل كيفية التعامل مع التغيرات المناخية وأساليب الزراعة الذكية مناخيًا لمكافحة هذه التغيرات. كما يساهم المشروع ببعض مستلزمات الإنتاج لزراعة فدان قمح مثل الأسمدة البوتاسية والعناصر الصغرى ومبيدات الحشائش والآفات والتقاوي المحسنة الموصي بها من وزارة الزراعة طبقًا للخريطة الصنفية للنهوض بمحصول القمح لزراعة الحقول الإرشادية.

ومع نهاية زراعة الحقول الارشادية سوف يتم إنشاء نادى مزارعي المستقبل للقمح للطلاب وذويهم من مزارعي القمح لنقل خبراتهم لجيرانهم من المزارعين. كما يتم عمل تقييم بنهاية الموسم لاختيار أفضل مدرسة نموذجية قامت بتنفيذ كافة التوصيات ببرنامج الدعم الفني المقدم من المشروع وتكريم أفضل نموذج. ويقوم الطرفيين بتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة المشتركة كل ثلاثة أشهر أو في نهاية كل حقل ارشادي بغرض تحديث طرق تنفيذها وتطويرها.