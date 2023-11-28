الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

بطولة الألعاب الإلكترونية
بطولة الألعاب الإلكترونية

برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اختتمت فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية التى أقيمت علي مدار يومي ٢٦ - ٢٧ نوفمبر الجاري بجامعة حلوان، ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي 51" بمشاركة (٥٥) طالبًا وطالبة من ٢٠ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، و(٢٢) مشرفا ومشرفة، ومدربًا.

النتائج النهائية للبطولة

و قد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

 نتائج الطالبات:
- المركز الأول: الطالبة/ رييان خالد أحمد، جامعة حلوان.
- المركز الثاني: الطالبة/ مريم أحمد إبراهيم أحمد، جامعة الإسكندرية.  
- المركز الثالث: الطالبة/ يارا خالد محمد عبدالباري، جامعة حلوان.

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نتائج الطلبة:
-المركز الأول: الطالب/ محمد وائل، جامعة الدلتا.
- المركز الثانى: الطالب/ بيشوي فايز، جامعة الإسكندرية.
- المركز الثالث: الطالب/ فارس عبدالعليم نعنوش، جامعة السلام.

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كان قد استقبل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس زيارة من ادريانا بيترسكو مدير مكتب التبادل الأكاديمي (ايراسموس بلس ) بجامعة جالاتي (رومانيا)، فى إطار اتفاقية التعاون ايراسموس بلس بين الجامعتين للتبادل العلمي والثقافي وتطوير برامج بحثية مشتركة وبرامج دراسية للدراسات العليا وأيضًا تبادل الطلاب،الأساتذة، الباحثين، والإداريين.

وقد رافقت الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير، ادريانا بيترسكو في جولة تفقدية بمقر المركز بمبني IHUB وبصحبتها ‏من إدارة المنح والمشروعات كلًا من الدكتورة نهي الرافعي، ‏نائب مدير الإدارة ومنسق اتفاقيات ايراسموس بلس بجامعة عين شمس والدكتور عزيز شاكر، مساعد منسق اتفاقيات ايراسموس بلس.

وأشادت مسئولة مكتب Erasmus+ بجامعة جالاتي (رومانيا) بالتدريبات التي يعقدها المركز وخاصة برنامج "الإدارة الجامعية والقيادة " وهو البرنامج المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية او معهد بالجامعات المصرية وأيضًا برنامج "لغة الإشارة" لموظفي الهيئة القومية للبريد المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدمج ذوي الهمم وأبدت تطلعها لنقل تلك التجارب إلى جامعة جالاتي برومانيا.

جاءت تلك الزيارة ضمن جدول أعمال الزيارات التبادلية لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بالجامعة ومركز التدريب والتطوير وبعض من كليات الجامعة ‏ومتحف الزعفران في إطار اتفاقية ايراسموس+ المشتركة بين الجامعتين.

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